Una fuerte movilización de autoridades se registra en las inmediaciones del Hospital La Salle, nosocomio privado ubicado en esta capital, tras un ataque armado contra civiles que dejó como saldo dos personas heridas y daños en la infraestructura del hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta llegó hasta la zona y desde ahí se realizaron disparos contra civiles que se encontraban en el exterior del nosocomio, lo que provocó pánico entre pacientes, familiares, personal médico y automovilistas que circulaban por el sector.

Durante la agresión, varios impactos de bala alcanzaron la infraestructura del Hospital La Salle, causando daños materiales en la fachada y en otras áreas del inmueble.

Las dos personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Ciudad Victoria para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas.

De manera preliminar, se reporta que una persona fue detenida durante el operativo, en el que participaron corporaciones federales y estatales.

Elementos de las corporaciones estatales y federales se mantienen desplegados en los alrededores del hospital privado, realizando labores de vigilancia, control y revisión, con el objetivo de garantizar la seguridad en el área y ubicar a los responsables del ataque.

Las autoridades informaron que la situación está controlada, aunque el operativo continúa en la zona y se mantienen acordonadas algunas áreas para las diligencias correspondientes.

Asimismo, en un comunicado oficial del Hospital La Salle, aseguran que ya están operando con total normalidad brindando la atención habitual y segura a sus pacientes.