La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Marina y autoridades de seguridad de Nayarit, aseguraron aproximadamente 1.9 toneladas de presunta marihuana en el municipio de La Yesca.

De acuerdo con el comunicado emitido este lunes 16 de noviembre, el aseguramiento ocurrió el domingo 15 de noviembre, durante recorridos de reconocimiento terrestre y patrullajes de vigilancia en las inmediaciones de la localidad de Puente de Camotlán.

En el lugar, el personal de seguridad localizó alrededor de mil 910 kilogramos de hierba verde con características similares a la marihuana, que, según el reporte oficial, pertenecería al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La droga fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Tepic, para las investigaciones correspondientes.

El comunicado también señala que, durante la actual administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han asegurado 140 mil 378 kilogramos de mariguana.

En otro decomiso realizado por fuerzas federales, pero en el Estado de México, cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron más de 15 mil litros de gas LP durante 10 cateos en cinco municipios, en una operación contra el robo de hidrocarburos.

Los inmuebles cateados están en Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan. Entre los detenidos está Jacobo "N", quien tiene una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

De acuerdo con el comunicado conjunto de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las acciones participaron también la Guardia Nacional y la Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y con autoridades locales.

El operativo forma parte de una investigación iniciada en 2025 contra una organización delictiva dedicada a la extracción, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos.