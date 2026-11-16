Seguridad

Vandalismo Provoca Fuga de Amoniaco en Fábrica de Hielo en Torreón, Coahuila

Los hechos se registraron en una empresa de la colonia Santa Bárbara

Los hechos se registraron en una empresa de la colonia Santa BárbaraEn el lugar detectaron tubo que transportaba aire con algo de amoniaco. Foto: Protección Civil de Torreón

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En el lugar detectaron tubo que transportaba aire con algo de amoniaco

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