Un acto vandálico provocó una fuga de amoniaco en una fábrica de hielo ubicada en la colonia Santa Bárbara, en Torreón, lo que generó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron al lugar para atender el reporte de emergencia y verificar las condiciones de seguridad.

Al llegar al sitio, los rescatistas detectaron que un tubo del área del condensador resultó dañado. La estructura transportaba aire con algo de amoniaco, situación que ocasionó la alerta y requirió la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia para controlar la fuga.

De inmediato, personal de Bomberos procedió al cierre de válvulas, mientras que también se presentó personal de la empresa Servicios Industriales Núñez, quienes apoyaron en el cierre del resto de las válvulas. Con estas acciones, lograron evitar el flujo de amoniaco y dejar las instalaciones en condiciones seguras, sin riesgo para la población.

Ante la situación, las autoridades pidieron a la ciudadanía, así como a los habitantes de la colonia Santa Bárbara y sectores aledaños, mantener la calma, al precisar que se trató de un operativo controlado por los cuerpos de emergencia y que las acciones permitieron asegurar el lugar.