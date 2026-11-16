Un fuerte despliegue de autoridades se registró en la parte baja de San Pedro, Coahuila, luego del hallazgo de una osamenta humana en un despoblado del ejido Santa Rita, cerca de la desembocadura de la Laguna de Mayrán, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal especializado.

El descubrimiento cerca de las 13:00 horas, cuando un habitante de la zona que recolectaba chícaras en el monte se topó con los restos humanos. Luego del hallazgo, dio aviso a las autoridades y posteriormente los guió hasta el punto exacto donde se encontraba la osamenta.

Junto a los restos, que incluían cráneo y costillar, además de un pantalón de mezclilla y una playera, peritos localizaron una credencial oficial a nombre de Raimundo Rosales Acosta, de 26 años, originario del ejido Juan Eugenio, en Torreón. Este documento permitió establecer una posible identidad de la persona localizada.

El joven desapareció el pasado 4 de julio de 2026 en el ejido El Sol, municipio de Parras de la Fuente, a donde había acudido a trabajar como albañil. Desde entonces, su familia y colectivos de búsqueda mantenían activa su ficha de búsqueda, sin contar con información sobre su paradero.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y servicios periciales realizaron el levantamiento de los restos para trasladarlos al Servicio Médico Forense (SMEFO), donde se les practicarán los estudios correspondientes para confirmar su identidad y determinar las circunstancias relacionadas con su muerte.