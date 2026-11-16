Seguridad

Hallan Restos Óseos con Credencial de Persona Desaparecida de Torreón, Coahuila

El hallazgo se registró este domingo en un despoblado del ejido Santa Rita en San Pedro, Coahuila

El hallazgo se registró este domingo en un despoblado del ejido Santa Rita en San Pedro, CoahuilaEl joven habría desaparecido después de acudir a trabajar como albañil. Foto: N+

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El joven habría desaparecido después de acudir a trabajar como albañil

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