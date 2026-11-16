Política

Se Regularizan Vuelos Afectados en México por Fallas en EUA: Segob

Estados Unidos suma tres días con fallas en sus vuelos y México ha sido uno de los países afectados

Se Regularizan Vuelos Afectados en México por Fallas en EUA: SegobAviones de Aeroméxico en la pista de aterrizaje y despegue. Debido a los recientes retrasos y cancelaciones de vuelo. Foto: Cuartoscuro

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