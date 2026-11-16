Se Regularizan Vuelos Afectados en México por Fallas en EUA: Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que los vuelos en México, que han sido afectados por las fallas registradas en Estados Unidos, comienzan a regularizarse, luego de los retrasos que impactaron a pasajeros.

En la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria señaló que el Gobierno de México ya recibió el informe oficial sobre las afectaciones y reconoció que hubo demoras en distintas operaciones aéreas.

“En México ya se están regularizando. Hemos recibido el informe oficial. Claro que hubo afectaciones sobre los retrasos, las demoras a los propios pasajeros ya se ha ofrecido disculpas por parte de las líneas aéreas”, dijo Rodríguez Álvarez.

Indicó que las aerolíneas ofrecieron disculpas a los pasajeros afectados y que, desde el día de ayer y durante las primeras horas de este día, la mayoría de los vuelos ya habían recuperado su operación regular.

“Para el día de ayer, y el día de hoy, las primeras horas en la mayoría de los vuelos ya se han regularizado”, sostuvo la titular de Gobernación.

Las afectaciones al transporte aéreo en Estados Unidos sumaron su tercer día consecutivo este domingo 15 de noviembre, con más de 5 mil 200 vuelos impactados por cancelaciones y retrasos. Aunque el gobierno de Donald Trump previó que las operaciones comenzarían a recuperar la normalidad durante la jornada, se estimó que la reactivación total del servicio podría extenderse hasta el lunes 16 de noviembre.

Según datos de FlightAware, plataforma especializada en el monitoreo del tráfico aéreo, durante el domingo se reportaron más de mil 600 vuelos cancelados en territorio estadounidense, mientras que alrededor de 3 mil 600 registraron demoras.

TLS