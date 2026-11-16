Política

Jesús Seade Va a Cargo en FMI y Deja Embajada de México en China

El funcionario dijo que será uno de los directores ejecutivos que integran el directorio del Fondo Monetario Internacional

Jesús SeadeSeade fue designado embajador de México en China en 2021. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.

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