Jesús Seade Va a Cargo en FMI y Deja Embajada de México en China

Jesús Seade dejará su cargo como embajador de México en China para incorporarse al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira por el país asiático.

En un encuentro con medios de comunicación en Shenzhen, luego de reunirse con la comunidad mexicana en China, la mandataria señaló que Seade ocupará un puesto importante en el organismo internacional y explicó que su Gobierno propuso la incorporación.

"Nuestro embajador aquí, el embajador Seade, hoy se va al FMI, ocupa un puesto muy importante del Fondo Monetario Internacional, lo propusimos", indicó la presidenta.

Al ser cuestionado sobre el cargo que desempeñará, el propio Seade aclaró que será uno de los directores ejecutivos que integran el directorio del FMI.

Explicó que representará a México y a otros ocho países que comparten la misma representación dentro del organismo.

"Hay 24 directores ejecutivos y yo represento a México y ocho países están en la silla de México: España, Venezuela, Colombia, Centroamérica", indicó.

También reconoció que su nombramiento fue respaldado por los demás integrantes de ese grupo.

"Por México votaron los demás en favor de la propuesta. No fue por mí, fue porque lo propuso aquí la doctora", añadió.

El directorio ejecutivo del FMI, integrado por 25 miembros y no 24, como dijo Seade, elige al director gerente del organismo. Antes, solo sus integrantes podían proponer candidatos, pero desde 2011 los gobernadores del FMI también tienen permitido hacerlo.

Jesús Seade Kuri, ingeniero químico por la UNAM, es un especialista en economía, con maestría en el Colegio de México y un doctorado en la Universidad de Oxford.

Fue designado embajador de México en China en 2021.

A finales de 1980, fue embajador de México ante el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), encabezó la delegación mexicana en la Ronda de Uruguay, un proceso que corrió en paralelo a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) original y sirvió de andamiaje técnico para tal convenio.

Después fue uno de los arquitectos del sistema comercial moderno al convertirse en director general adjunto fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC) entre 1995 y 1998. De ahí pasó al FMI para gestionar crisis financieras y reestructuras de deuda en economías emergentes.

Años más tarde, tras un periodo dedicado a la docencia y la gestión universitaria en Hong Kong, Seade volvió al centro de la política exterior mexicana en 2018. El entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo designó jefe negociador para actualizar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Ya desde la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condujo el tramo final y los protocolos modificatorios que dieron vida al T-MEC en un entorno marcado por las tensiones arancelarias con Washington.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo postuló en 2020 para dirigir la OMC. Aunque su candidatura avanzó en las rondas de consulta, la contienda internacional terminó inclinándose hacia la economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala.

Después, llegó a la representación diplomática en China, cuyo cargo dejará luego de cinco años para regresar al FMI.

ASJ