Ciencia y Tecnología

Shenzhen: la Ciudad China con Robots y Taxis Autónomos que Fue un Pueblo Pesquero

La metrópolis de más de 18 millones de habitantes es un centro tecnológico de la nación gobernada por Xi Jinping y atraerá la atención mundial como sede de la APEC 2026

Shenzhen China epicentro de industria tecnológicaShenzhen alberga a Pudu Robotics, compañía que fabrica robots de servicio que entregan comidas en restaurantes. Foto: Reuters.

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