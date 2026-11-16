Shenzhen: la Ciudad China con Robots y Taxis Autónomos que Fue un Pueblo Pesquero

La aplicación mostraba que faltaba un minuto para que llegara el taxi. No muy lejos del punto de recogida, la camioneta azul y blanca con un pequeño gráfico de un robot en los costados se acercó entre el tráfico ligero. Parecía cualquier otro auto, salvo que no había nadie al volante.

Bienvenidos a Shenzhen, un centro de desarrollo tecnológico en China, donde están tomando forma algunos de los avances más recientes, desde la inteligencia artificial y la robótica hasta los vehículos eléctricos y autónomos.

Aunque algunas de estas innovaciones ya pueden verse en otras ciudades chinas, desde hace tiempo Shenzhen es considerada uno de los principales centros tecnológicos del país y alberga a algunas de sus empresas más conocidas, como la firma de telecomunicaciones Huawei, el fabricante de vehículos eléctricos BYD y el gigante de internet y videojuegos Tencent.

La ciudad atraerá más atención cuando acoja la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de este año. El presidente chino Xi Jinping recibirá a representantes de los 21 miembros de APEC, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin.

El encuentro se produce mientras China y Estados Unidos compiten por el liderazgo en tecnologías como la inteligencia artificial, en una rivalidad entrelazada con disputas sobre aranceles y acceso a minerales críticos, y después de que una tregua comercial se extendiera recientemente hasta enero.

La transformación de Shenzhen, que ha pasado de ser un campo de pruebas para reformas orientadas al mercado a convertirse en un centro tecnológico, refleja el ascenso de China como competidor económico global.

"Shenzhen es uno de los símbolos más importantes de la reforma y apertura de China por su fuerte papel global en el comercio, la manufactura y la innovación", afirmó Gary Ng, economista sénior para Asia-Pacífico del banco francés Natixis.

La transformación de la ciudad se remonta a 1980, cuando China estaba abriendo su economía. El entonces líder Deng Xiaoping declaró a la antigua aldea pesquera como una de las primeras zonas económicas especiales de China, donde el Partido Comunista permitiría la libre empresa. Eso abrió la puerta a la inversión extranjera y a la manufactura para exportación, hasta que también se convirtió en un lugar para que las empresas desarrollaran sus propias tecnologías.

Shenzhen es ahora una metrópolis de más de 18 millones de habitantes. Desde la plataforma de observación del segundo edificio más alto de China, la torre Ping An de 600 metros (1.968 pies), se puede ver una ciudad de torres de vidrio entre espacios verdes, con montañas que se elevan en algunas zonas.

Esta es una ciudad conocida como un lugar donde ver taxis sin conductor, robots y vehículos eléctricos, aunque algunas de las tecnologías no son visibles en todas partes.

Las entregas con drones sólo atienden ubicaciones específicas, mientras que los taxis sin conductor, o robotaxis, comienzan en puntos de recogida designados en el lado occidental de la ciudad. Además, se impusieron algunas restricciones antes de la cumbre de APEC, que se celebrará el miércoles y el jueves. Se suspendieron las entregas con drones y se redujeron los servicios de robotaxi.

Pony.ai es una de las empresas que ofrece taxis sin conductor, con una flota de casi 2.000 camionetas deportivas pintadas de azul y blanco, con la imagen de un pequeño robot llamado "Popo" en los costados. Fundada en 2016, la empresa opera en Shenzhen y en otras tres ciudades chinas: Beijing, Shangái y Guangzhou.

Pero los robotaxis no pueden ir a cualquier lugar. Los viajes se limitan a puntos designados de recogida y desembarco dentro de áreas de servicio aprobadas.

Uno de los pocos lugares donde los pasajeros podían tomar un robotaxi una semana antes de la cumbre era frente a Tencent, la empresa responsable de la aplicación de mensajería y pagos WeChat.

Tres periodistas de AP hicieron un viaje a uno de los destinos disponibles, un hotel a 7.6 kilómetros de distancia.

La aplicación advirtió que los pasajeros tenían menos de 60 segundos para subir. Una vez dentro del auto, un Arcfox, una pantalla mostraba a "Popo" dando instrucciones de seguridad y pidiendo a los clientes que se abrocharan el cinturón.

Durante 24 minutos, el auto cruzó varias calles, reduciendo la velocidad en las esquinas y deteniéndose por completo ante peatones y semáforos en rojo. Cerca de una esquina donde debía girar a la izquierda, encendió la luz direccional y esperó. Cuando el semáforo se puso en verde y el tráfico empezó a moverse, otro conductor le cedió el paso.

El viaje fue fluido, y el costo fue de 12.7 yuanes (1.90 dólares), más barato que un taxi corriente debido a un descuento por primer viaje.

Cong Lin, directora de asuntos públicos de Pony.ai, explicó que los autos usan 34 sensores y pueden percibir en 360 grados con un alcance de hasta 615 metros. En febrero, los robotaxis promediaron entre 23 y 25 viajes al día cada uno, indicó.

-¿La empresa imagina un día en que todos los taxis en Shenzhen sean sin conductor?, se le preguntó.

"No vemos a los robotaxis como un reemplazo de los autos regulares o los taxis regulares", señaló Lin. "Nos vemos como una opción más para que los usuarios elijan", añadió.

Cuando China conmemoró 40 años de Shenzhen como zona económica especial, en 2020, Xi describió a la ciudad como "un milagro en la historia del desarrollo mundial".

El apoyo del gobierno está entre los factores que han ayudado a moldear su crecimiento y a atraer migrantes y emprendedores de otras ciudades.

"Las políticas gubernamentales más flexibles y abiertas han permitido experimentar de una manera distinta al resto de China. Al mismo tiempo, la cercanía con Hong Kong es importante para atraer capital, desarrollar experiencia comercial y acceder a los mercados mundiales", manifestó Ng, de Natixis.

Cong, de Pony.ai, sostuvo que Shenzhen ofrece "claridad de políticas (y) apoyo gubernamental, así que hay una ruta muy clara para que empresas de conducción autónoma como la nuestra la sigan, desde las pruebas con un operador de seguridad a bordo hasta un servicio comercial con un operador de seguridad a bordo, y luego hasta ser completamente sin conductor".

Shenzhen también alberga a Pudu Robotics, que fabrica robots de servicio que entregan comidas en restaurantes, limpian pisos y guían a los compradores hacia productos. La empresa, fundada aquí en 2016, desarrolla robots humanoides y robots con ruedas con brazos, enfocándose en tareas específicas como recoger y entregar artículos en edificios de oficinas y empacar mercancías en almacenes.

Guo Cong, director de tecnología y cofundador de Pudu, dijo que la ciudad proporciona lo que la empresa necesita, desde proveedores de hardware y piezas mecánicas hasta software y negocios que ponen a trabajar a sus robots.

Agregó que el material de la cadena de suministro puede llegar en medio día, mientras que los clientes están cerca, de modo que los ingenieros pueden visitarlos en una o dos horas.

"Shenzhen muestra la velocidad china, y también muestra al mundo la estrategia china de eficiencia e innovación", expresó. "Shenzhen es una parte pionera de China que realmente muestra este tipo de espíritu al mundo".

Personas de toda China se han mudado a Shenzhen durante décadas. Aunque algunos vecindarios se parecen a los de otras ciudades chinas, algunos residentes la ven como un lugar con una energía distintiva.

"Mi impresión de Shenzhen es que es una ciudad vibrante, juvenil, y sus residentes son educados", comentó Zhong Luqin, maestra de jardín de infancia que se mudó a Shenzhen desde Zhanjiang, otra ciudad de la provincia de Guangdong.

"Hay un comentario muy usado para describir Shenzhen: 'trabajadores con mentalidad de ir por todo'", añadió minutos después de tomarse una selfie con un letrero de la cumbre de APEC de fondo.

"Eso refleja el ritmo de vida muy acelerado de la ciudad", dijo.

En otras referencias, la urbe ubicada en la frontera con Hong Kong es conocida como el "Silicon Valley de China".

ASJ