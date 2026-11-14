SpaceX Prepara el Regreso de Starship a Texas Tras su Vuelo de Más de 22 Horas

La nave Starship de SpaceX se prepara para una de las etapas más importantes de su nueva misión: el regreso a la Tierra. Después de completar su recorrido por el espacio, está previsto que este sábado 14 de noviembre intente volver a las instalaciones de Starbase, en el sur de Texas, en una maniobra que podría marcar un nuevo avance para la recuperación de cohetes.

El plan contempla que Starship regrese a la plataforma de lanzamiento, donde buscará ser atrapada por los brazos mecánicos de una enorme torre conocida como Mechazilla.

Esta estructura está diseñada para sujetar la nave durante su descenso y permitir que pueda utilizarse nuevamente sin necesidad de trasladarla a otra plataforma.

Sin embargo, el intento dependerá de las condiciones del vuelo y SpaceX contempla que la nave pueda terminar su recorrido con un amerizaje en el océano Pacífico si no es posible recuperarla en tierra.

Inician las maniobras de aproximación a Starbase

SpaceX informó a las 2:25 (hora centro de México) que Starship completó con éxito la maniobra de desorbitación y se encuentra en trayectoria para reingresar a la atmósfera terrestre.

La compañía estimó que la captura de la nave en Starbase podría ocurrir aproximadamente una hora después de esta actualización, lo que representaría un momento histórico para el programa de desarrollo de Starship.

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