Ciencia y Tecnología

SpaceX Prepara el Regreso de Starship a Texas Tras su Vuelo de Más de 22 Horas

La empresa de Elon Musk busca recuperar por primera vez la nave con ayuda de los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento

SpaceX Prepara el Regreso de Starship a Texas Tras su Vuelo de Más de 22 HorasLanzamiento del cohete Starship desde Starbase, Texas. Foto X: @spacex

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SpaceX se prepara para un hito: el regreso de Starship a Texas. ¿Podrá Mechazilla atrapar la nave en su descenso?

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