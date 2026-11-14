Volcadura de Camioneta Deja Dos Personas Sin Vida en la Sierra Norte de Puebla

Un aparatoso accidente se registró sobre la autopista México-Tuxpan en la Sierra Norte de Puebla, mismo que dejó un saldo de dos personas sin vida y tres lesionados.

Una camioneta terminó volcada a la entrada del túnel ubicado a la altura del municipio de Xicotepec, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencias.

El accidente en el kilómetro 156+800 fue atendido por elementos de Protección Civil Estatal en conjunto con personal de la Guardia Nacional división Carreteras y de la Cruz Roja.

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Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos ocupantes de la camioneta por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que realizaran el levantamiento de los cuerpos.

Las otras tres personas lesionadas fueron trasladadas por una ambulancia a un hospital en el municipio de Huauchinango para que pudieran recibir atención médica especializada.

En otro caso, Protección Civil Estatal, atendió una colisión entre tres vehículos sobre la carretera Tlaxco-Tejocotal en la Sierra Norte de Puebla en el paraje conocido como La Estrella.

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El percance vehicular dejó dos personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas por elementos de la Cruz Roja en una ambulancia para recibir atención médica especializada.

Con información de N+

GMAZ