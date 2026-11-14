Accidentes

Volcadura de Camioneta Deja Dos Personas Sin Vida en la Sierra Norte de Puebla

En el accidente vehicular ocurrido en el túnel que se encuentra a la altura del municipio de Xicotepec se reportaron tres lesionados más

Accidente Volcadura Camioneta Dos Muertos Tres Lesionados Túnel Xicotepec PueblaDurante el accidente tres personas más resultaron lesionadas. Foto: X @PCGobPue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en la Sierra Norte de Puebla: volcadura de camioneta en Xicotepec deja dos muertos y tres heridos. Protección Civil y Cruz Roja atienden el accidente en la México-Tuxpan. Más detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+