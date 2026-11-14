Volcadura de Camioneta Deja Dos Personas Sin Vida en la Sierra Norte de Puebla

Un aparatoso accidente se registró sobre la autopista México-Tuxpan en la Sierra Norte de Puebla, mismo que dejó un saldo de dos personas sin vida y tres lesionados.
Una camioneta terminó volcada a la entrada del túnel ubicado a la altura del municipio de Xicotepec, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencias.
El accidente en el kilómetro 156+800 fue atendido por elementos de Protección Civil Estatal en conjunto con personal de la Guardia Nacional división Carreteras y de la Cruz Roja.
Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos ocupantes de la camioneta por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que realizaran el levantamiento de los cuerpos.
Las otras tres personas lesionadas fueron trasladadas por una ambulancia a un hospital en el municipio de Huauchinango para que pudieran recibir atención médica especializada.
En otro caso, Protección Civil Estatal, atendió una colisión entre tres vehículos sobre la carretera Tlaxco-Tejocotal en la Sierra Norte de Puebla en el paraje conocido como La Estrella.
El percance vehicular dejó dos personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas por elementos de la Cruz Roja en una ambulancia para recibir atención médica especializada.
Con información de N+
GMAZ