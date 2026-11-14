Microsoft Informa Que Restableció Sus Servicios en Su Totalidad Tras Apagón Global

Este sábado, la empresa tecnológica Microsoft señaló que sus servicios se restablecieron por completo tras una falla masiva que duró horas.

A través de X, la compañía comunicó la noticia. "Hemos completado nuestros esfuerzos para abordar el problema subyacente del incidente y restablecido el servicio para el resto de clientes y regiones afectadas".

Fue el pasado jueves cuando usuarios reportaron una interrupción en Microsoft 365, incluyendo Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot.

Downdetector, una web de seguimiento, afirmó que recibió reportes de fallas de usuarios en 74 países y territorios, con lo que se supone un alcance de millones de personas afectadas.

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Aunque la cifra no se conoce con exactitud, apenas en enero Microsoft informó que tenía más de 450 millones de suscripciones comerciales de pago para sus servicios 365.

El problema, que inició al mediodía del jueves en Estados Unidos, afectó a gobiernos, tribunales, servicios de salud, empresas, aerolíneas y bancos en muchos lugares.

La compañía, con sede en Redmond, Washington, se disculpó el viernes por las fallas y sostuvo que la caída "no estaba relacionada con ciberataques" ni con agentes de inteligencia artificial.

El incidente "se originó por un problema durante una actualización previa de capacidad de red que salió a la luz" tras un cambio reciente en la red.

Estas interrupciones ofrecen el último ejemplo de los problemas en cascada que pueden aparecer cuando tantas plataformas de comunicación y tecnología dependen del mismo proveedor.

ICM