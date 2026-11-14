Ciencia y Tecnología

Microsoft Informa Que Restableció Sus Servicios en Su Totalidad Tras Apagón Global

Más de 70 países y territorios reportaron fallas en las distintas herramientas y plataformas de la empresa tecnológica

Las fallas en los servicios y herramientas de Microsoft se reportaron el juevesLas fallas en los servicios y herramientas de Microsoft se reportaron el jueves. Foto: AP

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