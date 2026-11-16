A unos metros de su casa, un hombre que al parecer iba a su trabajo fue asesinado a balazos frente a sus vecinos por motociclistas en la colonia Mariano Balleza, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Fueron los mismos vecinos que al escuchar las detonaciones de arma de fuego en la calle, salieron y al notar a una persona herida por los balazos, llamaron a los números de emergencia para reportar el ataque.

Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en llegar, quienes pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras realizaban un operativo para dar con los agresores que huyeron en dos motocicletas.

Al llegar los rescatistas, brindaron atención médica, pero a los pocos minutos, la víctima falleció debido a las heridas provocadas por los impactos de bala, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía de Guanajuato y Semefo.

Después de un par de horas, las autoridades procedieron al levantamiento del cuerpo para realizarle la necropsia de ley y continuar con las indagatorias correspondientes.