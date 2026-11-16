Este lunes, se dio a conocer que el actor Robert Pattinson fue elegido para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales.

El intérprete se convierte así en el séptimo actor en encarnar a James Bond, reemplazando a Daniel Craig en el papel, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

Pattinson tiene por delante una difícil tarea, sustituir a Daniel Craig, el actor que pese a las dudas iniciales se convirtió en el 007 más reconocido por público y crítica. La prueba de fuego será la primera vez que pronuncie aquello de "Soy Bond, James Bond".

Antes de Craig, al agente 007 al servicio de su majestad, salido de la imaginación del escritor inglés Ian Fleming, le dieron vida Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton y George Lazenby en las películas de la productora EON, que es la que tiene los derechos globales de la saga.

Pero hasta hace unos años, esta productora no contaba con los de dos de las novelas de la saga: 'Casino Royale' y 'Thunderball'. Por eso, esas dos obras tuvieron sus adaptaciones para cine o televisión fuera de la saga principal de EON.

Y los actores que encarnaron a Bond en esos tres trabajos fueron David Niven y Barry Nelson, que protagonizaron dos versiones de 'Casino Royale', y Sean Connery, que volvió a ser 007 en 'Never Say Never Again' (1983), tras habar abandonado la saga en 1971.

Pero si nos centramos en la trayectoria 'oficial', son seis los actores que han encarnado a Bond en 25 películas entre 1962 y 2021: Moore en siete; Connery en seis; Craig en cinco; Brosnan en cuatro, Dalton en 2 y Lazenby en una.

Cada época ha tenido su Bond, pero de todos ellos, los dos más defendidos por los fans de la saga son Connery y Craig, con este último un poco por delante desde que hasta Roger Moore le reconociera como el mejor 007.

¿Quién es Robert Pattinson?

Robert Pattinson es un actor, productor y modelo británico de 40 años, nació el 18 de mayo de 1986 en el barrio de Barnes, al suroeste de Londres, como el hijo menor de tres hermanos.

Su madre, Clare, trabajaba para una empresa de modelaje y él dio los primeros pasos en este sector con solo 12 años, protagonizando anuncios para marcas infantiles, aunque lo dejó entrada la adolescencia, tras acercarse al mundo de la interpretación con obras de teatro amateur.

Esta decisión orientó su futuro profesional y en 2004 debutó en televisión con el telefilme alemán 'Ring of the Nibelungs' y en el cine con 'Vanity Fair'. Un año después encarnó al personaje del estudiante Cedric Diggory en 'Harry Potter and the Goblet of Fire', cuya interpretación despertó el interés de la industria del cine en él.

El periódico The Times lo nombró como la 'estrella británica del futuro' y a sus 21 años, dio su salto a Hollywood para dar vida al vampiro Edward Cullen entre 2008 y 2012 en la adaptación cinematográfica en las cinco películas de la saga 'Twilight' de Stephanie Meyer.

Saltó a la fama con su papel del vampiro Edward Cullen en la saga fantástica 'Crepúsculo' y recientemente ha participado en películas como 'La Odisea', de Christopher Nolan, o 'Primetime', con la que su nombre suena de cara a las nominaciones de los próximos Premios Oscar.

El actor londinense protagonizará la vigesimosexta película de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve ('Dune') y todavía sin título, que se espera que se estrene en 2028. El guion correrá a cargo de Steven Knight ('Peaky Blinders').

Cabe destacar que con la elección de Pattinson como el nuevo James Bond finalizan cinco años de especulación sobre quién tomaría el testigo de Craig, que ha dado vida al famoso agente secreto desde 2006, con 'Casino Royale' y durante cinco películas, hasta 'No time to die' ('Sin tiempo para morir'), en 2021.

En los últimos meses, además de Pattinson, habían sonado con fuerza los nombres de otros actores como Callum Turner ('Eternity'), Josh O´Connor ('Challengers'), o Jack Lowden ('Slow Horses'), entre otros.

La próxima película de la saga será, además, la primera desde que los estudios de Amazon tomasen el control creativo de la franquicia después de adquirir MGM, la empresa matriz de la serie, y tras la retirada de los productores habituales, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.