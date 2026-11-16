En pleno regreso del puente vacacional, la autopista México-Cuernavaca está afectada con una fuerte carga de tráfico y acá te decimos qué pasó en la carretera este lunes 16 de noviembre 2026.

De acuerdo con la cuenta de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) se presenta un cierre a la circulación a la altura del kilómetro 70 en dirección a la Ciudad de México por lo que hay una fila kilométrica de carros.

¿Qué pasó en la autopista México-Cuernavaca hoy?

Cerca de las 10 de la mañana, se registró un accidente entre una motocicleta y un automóvil cerca de la famosa curva conocida como La Pera, por lo que se tuvo que cerrar completamente la circulación en la carretera este lunes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en la México-Cuernavaca Provoca Tráfico a la Altura de 'La Pera'

Una hora después, Capufe informó que se restableció el paso de los coches, pero con reducción de carriles debido a que continúan los trabajos en la autopista, como el retiro de las unidades accidentadas.

Por este motivo se presentan largas filas de carros rumbo a la CDMX, por lo que se recomienda atender las indicaciones del personal en la ruta y manejar con precaución.

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¿Cómo está el tráfico en la México-Acapulco en vivo?

Cerca de las 2 de la tarde de este lunes, se restableció la circulación a la altura del kilómetro 70 en la autopista rumbo a CDMX debido al accidente antes mencionado, por lo que la vía ya está libre aunque con carga vehicular.

Mientras que la autopista México-Acapulco, con dirección a la capital del país, presenta mucho tráfico debido al regreso de los vacacionistas por el mega puente. Estas son los puntos afectados:

Km 19, a la altura del Puente Chimalcoyotl.

Km 24, a la altura de la incorporación al Viaducto Elevado Tlalpan.

Km 47, a la altura de los Arcos Morelos - Ciudad de México.

Km 53, a la altura del Poblado de Tres Marías.

Km 100, a la altura del Puente Las Brisas.

Plaza de Cobro La Venta.

Si necesitas solicitar asistencia vial o información de la carretera al momento, puedes comunicarte a los medios de contacto de Capufe al 074, o directamente en sus redes sociales.

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