Los puentes internacionales de Matamoros y Reynosa registran diferentes tiempos de espera para cruzar hacia Estados Unidos este lunes 16 de noviembre, de acuerdo con los reportes del sistema CBP Border Wait Times.

Los tiempos de cruce pueden cambiar a lo largo del día, dependiendo del flujo vehicular, los carriles habilitados y las revisiones de seguridad, por lo que es importante consultar las actualizaciones antes de dirigirse a los puentes internacionales.

Tiempos de Espera Hoy en Puentes de Matamoros

Estos son los tiempos aproximados para cruzar hacia Estados Unidos por los puentes internacionales de Matamoros, de acuerdo con el último reporte disponible, consultado a las 13:00 horas:

Puente Internacional Brownsville-Matamoros (B&M / Puente Viejo) : Tiempo de espera aproximado a las 15 :o0 horas: 1 hora y 30 minutos

Puente Internacional Gateway : Tiempo de espera aproximado: 1 hora y 30 minutos

Puente Internacional Los Indios : Tiempo de espera aproximado: 1 hora y 30 minutos

Puente Internacional Los Tomates (Veterans): Tiempo de espera aproximado: 1 hora

Puentes Internacionales de Reynosa Este 16 de noviembre de 2026

En Reynosa, los cruces internacionales para vehículos particulares presentan los siguientes tiempos estimados:

Puente Internacional Anzaldúas : Tiempo de espera aproximado: 35 minutos

Puente Internacional Reynosa-Hidalgo: Tiempo de espera aproximado: 1 hora

Puente Internacional Reynosa-Pharr: Tiempo de espera aproximado: 10 minutos

Estos tiempos pueden incrementarse durante las horas pico, principalmente por la mañana y por la tarde.

Las autoridades reiteran que los tiempos de cruce pueden cambiar sin previo aviso , por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a planear con anticipación sus traslados hacia Estados Unidos .