La secretaría de Protección Civil de Veracruz mantiene activa la alerta gris ante el ingreso de un sistema frontal que provocará un evento de norte prolongado, lluvias, tormentas y descenso de temperaturas en diferentes regiones del estado.

Según el centro de hidrometeorológico de la CONAGUA en Boca del río, esta semana entrará a la zona norte del estado. Así lo informó un Meteorólogo.

‘Para el martes estaremos teniendo en el transcurso de la tarde el ingreso del frente frio número seis’

Se espera que durante la madrugada del miércoles estaría llegando a la zona centro de la entidad.

‘Y estaría ingresando al golfo de México donde tendería a estacionarse, la masa de aire frío que se le asocia estaría escurriendo prácticamente desde el lunes en la noche e interactuando con el canal de baja presión en el suroeste del golfo de México’

Las lluvias esperadas estarían en el orden de los 75 a 150 milímetros en las zonas montañosas del Cazones, Tecolutla, Nautla, la cuenca del Papaloapan y de 50 a 75 milímetros en las porciones bajas y medias del norte.

El viento se resentirá en el norte a partir del martes 17 con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora y durante el miércoles 18 de noviembre entre lo 60 y 70 kilómetros por hora en la zona de costa entre laguna verde y el puerto de Coatzacoalcos, según el pronóstico de CONAGUA.