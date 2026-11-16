Cada 20 de noviembre, las calles de la capital se convierten en escenario de una conmemoración que recuerda el inicio de la Revolución Mexicana. Como parte de esta fecha histórica, se realiza el desfile militar en el que participan distintos contingentes de las Fuerzas Armadas.

El movimiento armado que comenzó en 1910 y que marcó un cambio en la historia política y social del país. En N+, previamente te compartimos la fecha en que se llevará a cabo: ¿Cuándo Es el Desfile Militar de la Revolución Mexicana el 16 o el 20 de Noviembre 2026?

¿A qué hora inicia el Desfile Militar del 20 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la información difundida por la Defensa, el Desfile Militar comenzará a las 10:00 horas del viernes 20 de noviembre de 2026, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

El recorrido concluirá en la explanada del Monumento a la Revolución, donde se espera la llegada de los contingentes que participarán en esta conmemoración.

La dependencia invitó a la población a asistir y presenciar el paso de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de los demás participantes.

Para esta edición se contempla la participación de aproximadamente 2 mil 904 elementos del Ejército Mexicano, además de integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

Entre los atractivos previstos para el desfile se encuentran caballos, aeronaves y vehículos temáticos. También se contempla la presencia de una locomotora y una representación de carga de caballería para escenificar algunos episodios relacionados con la Revolución Mexicana.

Durante el recorrido, los contingentes mostrarán parte de la preparación, disciplina y capacidades de las instituciones que forman parte de las Fuerzas Armadas.

El 20 de noviembre de 2026 se cumplen 116 años del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento que comenzó en 1910 con el llamado de Francisco I. Madero para levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz.

En ese momento, Díaz llevaba más de tres décadas en el poder. El movimiento revolucionario reunió a distintos sectores de la población que buscaban cambios políticos y sociales en el país.

FBPT