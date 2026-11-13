¿Cuándo Es el Desfile Militar de la Revolución Mexicana el 16 o el 20 de Noviembre 2026?

El aniversario de la Revolución Mexicana es una de las fechas relevantes dentro del calendario cívico del país y, como cada año, se realizarán actividades para recordar el inicio de este movimiento armado. Sin embargo, debido al puente de noviembre, una de las dudas es si el desfile militar tendrá lugar el lunes 16 o el viernes 20 de noviembre de 2026.

A través de sus redes sociales, la dependencia invitó a la población a acompañar esta conmemoración, en la que participarán integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que el Desfile Cívico-Militar de la Revolución Mexicana se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre de 2026, en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Dónde será el desfile de la Revolución Mexicana 2026?

El desfile conmemorativo por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana tendrá como punto de partida la plancha del Zócalo capitalino y concluirá en el Monumento a la Revolución.

Para esta edición se contempla la participación de aproximadamente 2 mil 904 elementos del Ejército Mexicano, además de otros contingentes que formarán parte del recorrido.

Entre los atractivos del evento se prevé la presencia de vehículos temáticos, caballos y aeronaves, con los que las Fuerzas Armadas mostrarán parte de sus capacidades, disciplina y preparación.

La Defensa destacó que el objetivo es conmemorar este episodio de la historia nacional y acercar a la ciudadanía a las instituciones militares.

Como parte de las actividades relacionadas con esta conmemoración, la Secretaría de la Defensa Nacional también convocó al público a participar en el Concurso Fotográfico Desfile Cívico-Militar 2026.

La iniciativa busca reunir imágenes que reflejen la disciplina, el trabajo y el patriotismo de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional durante el evento.

La convocatoria contempla tres categorías: Junior, dirigida a menores de 15 años; Aficionado, para participantes de entre 15 y 30 años, y Máster, para mayores de 30 años.

FBPT