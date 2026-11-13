Sociedad

¿Cuándo Es el Desfile Militar de la Revolución Mexicana el 16 o el 20 de Noviembre 2026?

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la fecha en que se realizará la ceremonia conmemorativa por el 116 aniversario del inicio de este movimiento histórico

Desfile militarPersonal militar participó caracterizado en el desfile de 2025 por la Revolución Mexicana. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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