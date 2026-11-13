¿Qué Día No Hay Clases 16 o 20 de Noviembre 2026? Esto Dice la SEP sobre el Puente

Con motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un descanso obligatorio la próxima semana. En caso de que planees salir con tus hijos para disfrutar del puente, te contamos qué día no hay clases el día 16 o el 20 de noviembre.

Esta fecha recuerda el levantamiento armado encabezado por Francisco I. Madero, quien llamó a desconocer el gobierno de Porfirio Díaz y terminar con su prolongada permanencia en el poder.

El movimiento revolucionario también contó con la participación de figuras como Emiliano Zapata, Francisco Villa y Pascual Orozco, quienes encabezaron distintas fuerzas durante el conflicto.

Considera que antes del puente por el 20 de noviembre los estudiantes tendrán otro día libre, en N+ te contamos los motivos: ¿Por Qué No Hay Clases el Viernes 13 de Noviembre 2026? SEP Confirma Suspensión de Actividades.

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¿Cuándo no hay clases en noviembre 2026?

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la suspensión de actividades escolares se realizará el lunes 16 de noviembre, por lo que los y las estudiantes no tendrán que acudir a las aulas.

Esto significa que el viernes 20 de noviembre sí habrá clases con normalidad, pues el descanso oficial se recorre al tercer lunes del mes para conformar el fin de semana largo.

El descanso del lunes 16 se suma a la suspensión de clases del viernes 13 de noviembre, por lo que los estudiantes de educación básica tendrán cuatro días consecutivos sin actividades escolares.

En el caso del viernes 13, la SEP estableció la suspensión para realizar el primer registro de calificaciones del ciclo escolar 2026-2027. Durante esta jornada, los docentes capturan las evaluaciones de los alumnos en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

Posteriormente, las familias podrán conocer el desempeño académico de los estudiantes mediante la primera entrega de boletas, programada del lunes 23 al jueves 26 de noviembre.

FBPT