Educación

¿Qué Día No Hay Clases 16 o 20 de Noviembre 2026? Esto Dice la SEP sobre el Puente

Los alumnos de educación básica tendrán un descanso adicional; te contamos qué día no deben ir a la escuela

Estudiantes de secundaria en un salón de clasesEstudiantes de secundaria en un salón de clases. Foto: N+

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