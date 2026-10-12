Esto le Pasa a tu Cuerpo al Comer Una Manzana al Día

Una manzana al día puede ser una forma sencilla de incorporar fibra y otros nutrientes a la alimentación cotidiana. Aunque su consumo no garantiza por sí solo una buena salud, esta fruta contiene componentes que contribuyen al funcionamiento del sistema digestivo y aportan sustancias antioxidantes.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) destacó que uno de los principales aportes de la manzana es su contenido de fibra, que ayuda a regular el tránsito intestinal. Una pieza mediana contiene alrededor de cinco gramos de este nutriente, aunque la cantidad depende del tamaño y la variedad.

La fibra se encuentra tanto en la pulpa como en la cáscara. Entre sus componentes está la pectina, una fibra soluble que contribuye al funcionamiento intestinal y que puede ayudar a moderar la absorción de algunos nutrientes.

Por ello, incluir manzana entera en la alimentación puede favorecer la regularidad digestiva. Sin embargo, su efecto depende de la dieta en general, la hidratación y las características de cada persona.

Otro de sus aportes es el agua. Según la Profeco, aproximadamente 85% de la composición de esta fruta corresponde a este líquido, por lo que también contribuye a la hidratación diaria, aunque no sustituye el consumo de agua potable.

Esta fruta contiene compuestos vegetales como la quercetina y otros polifenoles, que tienen actividad antioxidante. Estas sustancias participan en procesos relacionados con la protección de las células frente al estrés oxidativo, aunque no debe interpretarse que comer manzana por sí solo previene enfermedades.

También aporta vitamina C, vitamina E y pequeñas cantidades de vitaminas del complejo B. La proporción de estos nutrientes puede cambiar entre variedades, condiciones de cultivo y niveles de maduración.

En cuanto a los minerales, destaca el potasio, que ayudan a tu cuerpo con la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos.

FBPT