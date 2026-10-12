Salud

Esto le Pasa a tu Cuerpo al Comer Una Manzana al Día

Su contenido de fibra, agua y antioxidantes convierte a esta fruta en una opción para complementar la alimentación, de acuerdo con la Profeco

Manzana GalaManzanas Gala en un puesto. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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