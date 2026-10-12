Seguridad

Suspenden Dos Bares Durante Operativo en Saltillo, Coahuila

En uno de los establecimientos ocurrió una agresión en la que una persona fue atacada con una botella

Suspenden Dos Bares Durante Operativo en Saltillo, CoahuilaDurante el operativo participaron elementos de distintas corporaciones. Foto: Gobierno Municipal de Saltillo

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