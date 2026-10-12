Suspenden Dos Bares Durante Operativo en Saltillo, Coahuila

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó un operativo de revisión en bares y cantinas de distintos sectores de la ciudad, que derivó en la suspensión de actividades de dos establecimientos por diferentes irregularidades.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en el dispositivo participaron elementos de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste, en coordinación con las direcciones de Protección Civil, Desarrollo Urbano y Alcoholes.

Durante las inspecciones, personal de Protección Civil determinó la suspensión de un bar, ubicado al norte de Saltillo, debido a inconsistencias en las medidas de protección y en la documentación del establecimiento.

Por su parte, la Dirección de Alcoholes suspendió las actividades de otro bar, luego de que se registrara una agresión con una botella contra una persona al interior del lugar.

En tanto, un establecimiento, ubicado en la Zona Centro, recibió una notificación de la Dirección de Desarrollo Urbano, por lo que deberá atender los requerimientos señalados por la dependencia.

Garza Félix indicó que los operativos se mantendrán de manera permanente y que las autoridades continuarán con las revisiones en bares y cantinas de los diferentes sectores de la ciudad.

Agregó que también se mantiene un dispositivo de seguridad en zonas como el Centro y el norte de Saltillo, con la participación de la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste y Tránsito. Además, señaló que se cuenta con binomios caninos para atender cualquier situación que pudiera presentarse.