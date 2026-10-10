Sociedad

Cae en Premio Mayor del Sorteo Superior 2900 en Saltillo, Coahuila

La primera serie fue puesta a disposición en Saltillo, mientras que la segunda fue remitida para su venta mediante canales electrónicos

Cae en Premio Mayor del Sorteo Superior 2900 en Saltillo, CoahuilaCae en Premio Mayor del Sorteo Superior 2900 en Saltillo, Coahuila. Foto: Lotería Nacional
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