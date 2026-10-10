Cae en Premio Mayor del Sorteo Superior 2900 en Saltillo, Coahuila

La Lotería Nacional realizó el Sorteo Superior número 2900, que entregó 17 millones de pesos y se llevó a cabo en el marco de la celebración del 50 aniversario de la Sociedad General de Escritores de México.

Esta edición del sorteo contempló un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos, dividido en dos series. El número ganador fue el 43999, cuya primera serie fue destinada para su venta en Saltillo, Coahuila, mientras que la segunda se distribuyó a través de los canales electrónicos de la Lotería Nacional.

En cuanto a los premios por reintegro, estos correspondieron a los billetes cuyas terminaciones coincidieron con los números 9 y 1, de acuerdo con los resultados del sorteo.

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Cabe destacar que la última vez que cayó el premio de la Lotería Nacional fue el 3 de julio cuando realizó el sorteo Superior número 2889, dedicado al 50 aniversario de la Asociación Mexicana de Pediatría, también con un premio mayor de 17 millones de pesos. En esta ocasión, el número ganador fue el 53508 y las dos series fueron remitidas para su venta en Torreón, Coahuila.

Posteriormente, el sorteo Superior número 2890, realizado el 10 de julio por el 20 aniversario del Museo Interactivo de Economía, contó con un premio mayor de 17 millones de pesos, dividido en dos series. El número ganador fue el 29009 y la serie número 1 fue enviada para su venta en Saltillo, mientras que la segunda se comercializó mediante canales electrónicos.