Seguridad

Aseguran Marihuana y Cristal Durante Operativo en San Pedro, Coahuila

La Fiscalía General del Estado aseguró un inmueble durante las acciones realizadas en el ejido San Francisco de Arriba

Aseguran Marihuana y Cristal Durante Operativo en San Pedro, CoahuilaAutoridades aseguraron narcóticos durante un operativo coordinado en un inmueble de San Pedro de las Colonias. Foto: Fiscalía General de Coahuila

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+