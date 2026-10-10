Aseguran Marihuana y Cristal Durante Operativo en San Pedro, Coahuila

En un operativo coordinado por la Policía Estatal de Coahuila, autoridades aseguraron aproximadamente dos kilogramos de marihuana y 500 gramos de metanfetamina, conocida como cristal, en el ejido San Francisco de Arriba, en el municipio de San Pedro de las Colonias.

El Centro Estratégico Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado como la Policía de Acción y Reacción (PAR) realizaron labores de investigación de campo para localizar y asegurar las sustancias ilícitas, con el objetivo de evitar que fueran distribuidas entre la población.

Por su parte, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional brindaron seguridad en el perímetro durante el desarrollo del operativo, como parte de la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

Como resultado de la intervención, la Fiscalía General del Estado aseguró un inmueble relacionado con los hechos. Sin embargo, las autoridades informaron que no hubo personas detenidas durante el operativo.

Estas acciones formaron parte de los trabajos de coordinación entre las instituciones de seguridad para combatir el narcomenudeo y retirar sustancias ilícitas de circulación en los municipios de Coahuila.