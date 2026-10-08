Seguridad

Mujer Narra Cómo Auxilió a la Primera Víctima de Ataque en Secundaria de Torreón

Una trabajadora de un minisúper relató cómo ayudó a Romina luego de ser agredida por dos hombres con el rostro cubierto

Mujer Narra Cómo Auxilió a la Primera Víctima de Ataque en Secundaria de TorreónLa trabajadora auxilió a una joven que había sido atacada por dos hombres. Foto: N+

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