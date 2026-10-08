Una trabajadora de un minisúper del ejido La Unión, en Torreón, auxilió a Romina, una de las víctimas del ataque registrado en la Escuela Secundaria General número 13, luego de que la joven llegara al establecimiento pidiendo ayuda y visiblemente asustada.

La empleada recordó que la joven entró corriendo y gritó que la habían asaltado. Al preguntarle qué había ocurrido, Romina le explicó que dos hombres con el rostro cubierto la habían agredido. Al percatarse de que presentaba una herida, la trabajadora se acercó para auxiliarla, colocó un trapo sobre la lesión e intentó comunicarse al número de emergencias 911. Mientras tanto, buscó tranquilizarla y le pidió el número telefónico de su mamá.

Poco después, algunos clientes que llegaron al minisúper reconocieron a Romina y acudieron a buscar a sus familiares. Su mamá consiguió un vehículo para trasladarla a un hospital, donde recibió atención médica.

A una semana de los hechos, la trabajadora aseguró sentirse más tranquila al saber que los presuntos responsables se encuentran detenidos. Sin embargo, reconoció que tras los hechos, habitantes del ejido La Unión buscan recuperar la tranquilidad en su comunidad.

Ante esta situación, hizo un llamado a las familias para mantener la calma, estar al pendiente de sus hijos y buscar ayuda cuando sea necesario, además de procurar que los menores reciban la atención necesaria.

Juan, alumno de la Escuela Secundaria General número 13 también narró ante las cámaras de N+ cómo logró resguardarse junto con sus compañeros durante el ataque ocurrido en el plantel, luego de alertarlos sobre la presencia de personas armadas con machetes.

El estudiante relató que se encontraban en la tercera hora de clases cuando escucharon un estruendo que les pareció una explosión. Al percatarse de lo que sucedía, cerró la puerta del salón y pidió a sus compañeros que se refugiaran en una esquina. Con ayuda de su maestro y otros estudiantes, colocaron obstáculos para impedir el ingreso de los agresores.

Después de varios minutos de tensión, Juan consiguió salir de la secundaria y corrió hacia su casa. En el camino se encontró con su abuela, María, quien se dirigía al plantel para buscarlo, luego de enterarse de una supuesta balacera. La mujer no había podido llegar hasta la escuela, pero finalmente encontró a su nieto y confirmó que estaba a salvo.