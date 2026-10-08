Los hermanos de 9 y 10 años de 'Los Cuates', los jóvenes presuntamente implicados en la agresión registrada en la Escuela Secundaria General No. 13 del ejido La Unión, en Torreón, donde falleció la subdirectora Nedi Edith y varias personas resultaron heridas, quedaron bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

La subprocuradora de la PRONNIF en La Laguna, Estrella Cardona Belmaneras, explicó que, luego de revisar la situación de los menores y analizar su entorno familiar, se detectó una posible omisión de cuidados, por lo que se determinó aplicar una medida especial de protección.

La funcionaria indicó que la prioridad es garantizar la integridad de los niños, brindarles apoyo emocional y mantener un seguimiento puntual de su situación mientras continúan las investigaciones y valoraciones correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alumno Alertó a sus Compañeros Durante Ataque a Secundaria de Torreón, Coahuila

Añadió que la dependencia continuará con las evaluaciones necesarias para determinar las condiciones en las que deberán permanecer los menores a largo plazo, con el objetivo de garantizar que se desarrollen en un entorno seguro y libre de violencia.

El 4 de octubre, el magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup informó que fueron vinculados a proceso Carlos 'N' y David 'N' por los hechos ocurridos en la secundaria.

El juez determinó vincularlos por el delito de homicidio calificado, cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, en agravio de Nery Edith.

Se les impuso a ambos la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras continúa el proceso penal en su contra. Se otorgó un plazo de seis meses para llevar a cabo la investigación complementaria.