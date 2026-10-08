Seguridad

PRONNIF Resguarda a Hermanos de 'Los Cuates' por Posible Omisión de Cuidados

La dependencia informó que se les garantizarán la seguridad y brindarán apoyo emocional a los menores

PRONNIF Resguarda a Hermanos de 'Los Cuates' por Posible Omisión de CuidadosLos menores quedaron bajo resguardo de la PRONNIF. Foto: N+

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