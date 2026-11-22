Aún estás a tiempo de hacer tu registro al nuevo apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años de edad, que otorga la Secretaría de Bienestar del Estado de México, por eso acá te decimos qué módulos abren del 23 al 27 de noviembre 2026 y los documentos que piden para hacer el trámite.

La ayuda que otorga este programa es primordial para muchas familias mexicana, por eso en una nota ya te dijimos cómo inscribirse y que debes llevar a los módulos abiertos, pues en octubre se abrió una primera etapa de inscripción al apoyo y ahora se lanzó una nueva convocatoria.

¿Qué módulos abren registro para Mujeres con Bienestar 18 a 64 años del 23 al 27 de noviembre 2026?

El programa que tiene inscripciones este mes es Clínica de Salud Bienestar Contigo y todas las mujeres que vivan en cualquiera de los 125 municipios del Edomex y quieran aplicar, pueden ir a alguno de los siguientes módulos que van a estar abiertos esta semana:

Amecameca: Ocampo 132, Barrio San Juan, C.P. 56900.

Atlacomulco: Av. de los Maestros, S/N C.P. 50740.

Chalco de Díaz Covarrubias: C. La Quebrada 246, Col. Nueva Santa Antonio C.P. 56605.

Chimalhuacán: Cda. Salinas S/N Cabecera Municipal, C.P. 56330.

Atizapán de Zaragoza: Calle Querétaro 9, Adolfo López Mateos, Secc María Luisa, C.P. 52910.

Coacalco de Berrriozabal: Loma Bonita, Venustiano Carranza 107, C.P. 55738.

Cuautitlán: Barrio Cabecera, San Cristóbal S/N, Coyotepec, C.P. 54660.

Cuautitlán Izcalli: Colonia La Presita, Calle Azul 13, C.P. 54763.

Ecatepec de Morelos: Fracc Las Américas Insurgentes 33, C.P. 55076.

Huixquilucan: San Martín, Calle 20 de Noviembre 20 C.P. 52760.

Estos son solo algunos de los Centros de Distribución (CEDIS) disponibles en el Edomex, pero si deseas ver la lista completa o saber cuál más cercano al municipio en que vives, acá te dejamos el link de todos los módulos que están abiertos para hacer el registro al apoyo Bienestar 2026.

¿Qué documentos piden para registrarse al apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años?

El programa Clínica de Salud Bienestar Contigo brinda consultas médicas generales de primer nivel, de optometría, odontológicas, estudios de laboratorio; mientras que en especie se entregan lentes oftalmológicos (graduados) por año y medicamentos del cuadro básico cada mes. Los requisitos y papeles que piden en original y copia para aplicar a la ayuda son los siguientes:

Ser mujer en un rango de edad de 18 a 64 años.

Residir en el Estado de México.

Presentar condición de pobreza.

Presentar carencia por acceso a los servicios de salud.

Acta de nacimiento y/o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a 30 días.

Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente llenado (se brinda en módulos).

El horario de registro en módulos es de 09:00 a 16:00 horas (tiempo local) de lunes a viernes. Por ahora se desconoce la fecha límite para inscribirse al nuevo apoyo para Mujeres con Bienestar 18 a 64 años, por eso te recomendamos acudir lo antes posible a llenar tu solicitud.

AO