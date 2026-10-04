Seguridad

Vinculan a Proceso a Hermanos por Ataque a Secundaria en Torreón

Carlos 'N' y David 'N' podrían alcanzar hasta los 60 años de prisión por los hechos ocurridos en el ejido La Unión

Carlos 'N' y David 'N' podrían alcanzar hasta los 60 años de prisión por los hechos ocurridos en el ejido La UniónSe informó que fueron vinculados a proceso este domingo. Foto: N+

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El Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, informó que fueron vinculados a proceso este domingo

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