El Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que fueron vinculados a proceso Carlos 'N' y David 'N', por los hechos ocurridos en la Secundaria No. 13 del ejido La Unión.

En audiencia celebrada en Torreón, bajo la causa penal 1632/2026, el juez determinó vincularlos por el delito de homicidio calificado, cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, en agravio de Nery Edith, así como por tentativa de homicidio calificado bajo las mismas agravantes, en perjuicio de Ricardo, Gerardo y los menores de iniciales J.A.G. y R.L.S.

A solicitud del Ministerio Público, se impuso a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras continúa el proceso penal en su contra.

Asimismo, se otorgó un plazo de seis meses para llevar a cabo la investigación complementaria, periodo durante el cual las autoridades podrán reunir y desahogar los elementos necesarios para fortalecer las investigaciones. Dicho plazo concluye el próximo 4 de abril de 2027.

El Magistrado Presidente precisó que, al ser juzgados como mayores de edad, los imputados podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión, en caso de que sean encontrados responsables de los delitos que se les atribuyen.