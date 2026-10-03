Seguridad

Informan Estado de Salud de Víctimas tras Ataque en Secundaria de Torreón

Se dio a conocer que el director, identificado como Gerardo, salió de terapia intestinal

Informan Estado de Salud de Víctimas tras Ataque en Secundaria de TorreónAutoridades educativas informaron sobre el estado de salud de las víctimas tras un ataque en una secundaria de Torreón. Foto: N+

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