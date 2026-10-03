Informan Estado de Salud de Víctimas tras Ataque en Secundaria de Torreón

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, Flor Rentería, informó sobre el estado de salud de las víctimas del ataque ocurrido en la Secundaria Número 13.

Informó que el director Gerardo salió de terapia intensiva y ya se encuentra en piso, donde continúa con su recuperación. Mientras que el profesor Ricardo se encuentra estable, pero permanece en terapia intensiva, al igual que otro alumno.

Resaltó que todavía se solicita el apoyo de la ciudadanía para la donación de sangre tipo A positivo. Será hasta este sábado a las 17:00 horas cuando se estarán recibiendo a los donadores.

Por otra parte, este mañana se realizó en Torreón la misa de cuerpo presente de Neri Edith Nevárez González, subdirectora que perdió la vida tras el ataque ocurrido el pasado 1 de octubre.

Familiares, amigos, compañeros y autoridades educativas acudieron al acto religioso para despedirla y reconocer su trayectoria. Durante la ceremonia también se dio lectura a un mensaje del obispo de Torreón, Luis Martín Barraza, en el que se pidió por la paz en los planteles educativos.

La familia solicitó privacidad y evitó realizar declaraciones a los medios. Después de la misa, el cortejo se dirigió al panteón, donde se llevó a cabo su sepultura.