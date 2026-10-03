Realizan Misa de Cuerpo Presente para Subdirectora Asesinada en Torreón, Coahuila

Se llevó a cabo la misa de cuerpo presente de la subdirectora Neri Edith Nevárez González, víctima del ataque ocurrido el pasado 1 de octubre en Torreón.

A la misa acudieron familiares, amigos, autoridades educativas y compañeros, quienes reconocieron su trayectoria y el cariño que tenía por su profesión.

Durante el acto religioso, el padre leyó un pronunciamiento por parte del obispo de Torreón, Luis Martín Barraza, en el que se pidió por la paz en los planteles educativos.

Al término de la misa, familiares y amigos se trasladaron al panteón para darle cristiana sepultura a la maestra.

La docente de 56 años perdió la vida al intentar impedir que dos jóvenes que portaban machetes ingresaran a las instalaciones del plantel educativo.

Este viernes, familiares, amigos y compañeros de la docente, de 56 años, se reunieron en una funeraria cerca del mediodía para acompañar a sus seres queridos durante el velorio. El cuerpo llegó al lugar acompañado de arreglos florales enviados por colegas y miembros de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes expresaron sus condolencias a la familia.

Los familiares se mantuvieron reservados ante los medios de comunicación y solicitaron privacidad. Durante el servicio se reconoció la actuación de la maestra durante el ataque, al considerar que intervino por la vida e integridad de sus alumnos.

La noche del 1 de octubre, habitantes del ejido La Unión colocaron un altar en su memoria, con una fotografía de la subdirectora rodeada de veladoras y flores llevadas por padres de familia, alumnos y vecinos de la comunidad, como muestra de respeto y solidaridad hacia sus familiares.

Su intervención ha sido destacada por la comunidad escolar, que hoy lamenta profundamente su pérdida, el ambiente en el ejido la Unión es de consternación y duelo por los hechos que marcaron a toda la institución.