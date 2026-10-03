Seguridad

Realizan Misa de Cuerpo Presente para Subdirectora Asesinada en Torreón, Coahuila

Familiares y amigos se reunieron para despedir a Neri Edith Nevárez González, docente que fue atacada por dos jóvenes en una secundaria de la ciudad

Realizan Misa de Cuerpo Presente para Subdirectora Asesinada en Torreón, CoahuilaA la misa acudieron familiares, amigos y autoridades educativas para despedir a la docente. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Realizan Misa para Despedir a Subdirectora de Secundaria Asesinada en Torreón | N+