Realizan Velorio de Subdirectora Asesinada en Secundaria de Torreón, Coahuila

Realizan el velorio de Neri Edith Nevárez González, subdirectora asesinada durante el ataque ocurrido en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón.

Este viernes, familiares, amigos y compañeros de la docente se reunieron en una funeraria cerca del mediodía para acompañar a sus seres queridos durante la despedida.

El cuerpo de la maestra, de 56 años, llegó al lugar acompañado de muestras florales enviadas por colegas y miembros de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes expresaron sus condolencias a la familia.

Los familiares de Neri Edith se mantuvieron reservados ante los medios de comunicación y solicitaron privacidad durante el desarrollo del velorio, por lo que evitaron realizar declaraciones sobre lo ocurrido.

Durante el servicio, familiares y compañeros reconocieron la actuación de la maestra durante el ataque y señalaron que intervino para proteger la vida y la integridad de sus alumnos.

Por otra parte, el padre de Romina, una de las alumnas que resultó agredida durante los hechos, informó que sería dada de alta la tarde de este viernes.

La adolescente de 17 años fue trasladada a un hospital y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente luego de que fuera atacada con un cuchillo en el cuello.

El padre, comentó que su hija alcanzó a huir del agresor y logró ponerse a salvo en un establecimiento del lugar. Asimismo agradeció el apoyo de las autoridades quienes le brindaron acompañamiento en todo momento.

Debido a la lesión que sufrió, la menor tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, debido a la inflamación de una vena, además le realizaron ultrasonidos para descartar que presentara otra lesión.