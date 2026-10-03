Seguridad

Realizan Velorio de Subdirectora Asesinada en Secundaria de Torreón, Coahuila

Amigos y docentes acudieron al lugar para acompañar a los familiares de Neri Edith Nevárez González

Realizan Velorio de Subdirectora Asesinada en Secundaria de Torreón, CoahuilaEl cuerpo de la maestra de 56 años llegó al lugar acompañado de muestras florales de colegas. Foto: N+

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