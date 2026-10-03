Colapsa Techo de Casa y Deja Atrapadas a Tres Personas en Torreón, Coahuila

El techo de una habitación de una vivienda ubicada en la colonia Nueva Rosita, en Torreón, colapsó y dejó atrapadas a tres personas y un perro que se encontraban en el interior.

Los hechos ocurrieron la noche de este viernes, luego de las precipitaciones registradas en la región, que habrían contribuido al debilitamiento de la estructura. En el cuarto se encontraban la propietaria, identificada como Marina; Julia Marisol, de 27 años, y Daila, de 3 años.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al domicilio y tuvieron que retirar una ventana para poder ingresar al inmueble y rescatar a las personas que habían quedado atrapadas entre los escombros.

Durante las labores de rescate también fue localizado y puesto a salvo un perro que había quedado bajo los restos del techo.

Las afectadas no presentaron lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital. Posteriormente, se trasladaron a la vivienda de un familiar, mientras las autoridades realizaron una inspección del inmueble para determinar las condiciones en las que quedó tras el derrumbe.