Accidentes

Colapsa Techo de Casa y Deja Atrapadas a Tres Personas en Torreón, Coahuila

Las precipitaciones registradas en la ciudad habrían provocado el colapso de la estructura

Colapsa Techo de Casa y Deja Atrapadas a Tres Personas en Torreón, CoahuilaElementos de Protección Civil lograron rescatar a una mascota que se quedó atrapada al interior de la casa. Foto: N+

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