Seguridad

Reportan Detonación de Arma de Fuego en Gimnasio de Piedras Negras, Coahuila

Testigos señalaron que, previo a los disparos, hubo una discusión en el área del estacionamiento.

Reportan Detonación de Arma de Fuego en Gimnasio de Piedras Negras, CoahuilaAutoridades realizan las investigaciones para esclarecer los hechos. Foto: N+

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