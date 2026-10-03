Una intensa movilización policiaca se registró tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en un gimnasio ubicado en la plaza comercial Endospa, en la colonia Buena Vista en Piedras Negras.

De acuerdo con testigos, momentos antes de las detonaciones se registró una discusión en el área del estacionamiento, en la que presuntamente participaron dos mujeres y un joven.

Posteriormente, se escucharon varias detonaciones, lo que generó alarma entre los clientes y las personas que se encontraban en el sector.

Tras el reporte, elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Únicamente se informó sobre daños en una de las ventanas del establecimiento, por lo que las autoridades mantienen las indagatorias para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Como parte de las investigaciones, las autoridades buscan obtener videos de las cámaras de vigilancia de la plaza comercial y de negocios cercanos que pudieran ayudar a establecer la secuencia de lo ocurrido e identificar a los posibles responsables.

La investigación continúa y será la autoridad correspondiente la que determine las circunstancias en las que se registraron las detonaciones.