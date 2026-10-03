Internacional

Trump Plantea Ampliar Pena de Muerte en EUA para Narcotraficantes y Traficantes de Personas

El presidente planteó aplicar la pena capital tras el debate que abrió la fallida ejecución de Christa Pike

Donald TrumpEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: X @WhiteHouse
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