Trump Plantea Ampliar Pena de Muerte en EUA para Narcotraficantes y Traficantes de Personas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscará ampliar la aplicación de la pena de muerte para grandes narcotraficantes, traficantes de personas y personas que asesinen a agentes de la ley.

Durante un discurso Trump también planteó terminar con la libertad bajo fianza sin pago de efectivo y vinculó ambas propuestas con su agenda de seguridad.

El anuncio ocurre mientras la aplicación de la pena capital vuelve a estar bajo atención en Estados Unidos debido al intento fallido de ejecución de Christa Pike en Tennessee.

El 30 de septiembre, las autoridades de Tennessee suspendieron la ejecución de Pike después de administrarle dos dosis de pentobarbital mediante inyección letal. La mujer sobrevivió al procedimiento y fue trasladada a un hospital.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. Su ejecución habría sido la primera de una mujer en Tennessee en más de dos siglos. Tras el procedimiento fallido, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones previstas en el estado durante el resto de 2026 y ordenó una revisión independiente.

La reacción de Trump se produce mientras su administración mantiene medidas para fortalecer la pena de muerte a nivel federal.

El 24 de abril de 2026, el Departamento de Justicia anunció que restablecería el protocolo federal de inyección letal utilizado durante el primer gobierno de Trump y que ampliaría los métodos de ejecución disponibles para incluir otros mecanismos, como el pelotón de fusilamiento.

La dependencia también informó que había autorizado solicitar la pena de muerte contra 44 acusados y que el entonces fiscal general interino Todd Blanche había autorizado específicamente buscar sentencias capitales contra nueve de ellos.

El Departamento de Justicia planteó además modificaciones para agilizar los procedimientos relacionados con casos de pena de muerte, incluidos cambios que podrían reducir el tiempo entre una condena capital y su ejecución.

PT