Internacional

Elecciones Presidenciales en Brasil 2026: ¿Quiénes Son los Candidatos y Qué Está en Juego?

Este 4 de octubre se celebran elecciones generales en el país sudamericano y el resultado en las urnas podría afectar la geopolítica de todo el continente

Persona indígena brasileña en una manifestación previa a las elecciones¿Qué se juega Brasil este domingo en las elecciones? Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+