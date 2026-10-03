Seguridad

Aseguran Más de Una Tonelada de Metanfetamina Vinculada a ‘Los Mayos’ en Culiacán, Sinaloa

El decomiso fue posible por la intervención de un Grupo de Operaciones Especiales en la entidad

Fuerzas Armadas lograron el decomiso de la droga a una organización criminalFoto: Defensa
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Aseguran Más de Una Tonelada de Metanfetamina Vinculada a ‘Los Mayos’ en Culiacán, Sinaloa | N+