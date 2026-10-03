Aseguran Más de Una Tonelada de Metanfetamina Vinculada a ‘Los Mayos’ en Culiacán, Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó los detalles del decomiso de más de 1.3 toneladas de metanfetamina en el municipio de Culiacán, Sinaloa; la droga pertenecía a la facción de “Los Mayos” del Cártel del Pacífico.

Según las autoridades, las labores de las Fuerzas Armadas ocurrieron este jueves, cuando aseguraron un vehículo de carga en la localidad de Carboneras. Una vez que inspeccionaron lo transportado, identificaron que se trataba de sustancias ilícitas.

Luego de analizar el contenido, la Defensa confirmó que se trataba de mil 320 kilogramos de metanfetamina, por lo que el cargamento y el vehículo fueron asegurados.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la metanfetamina se produce y distribuye en laboratorios clandestinos, por lo que los métodos de fabricación dependen de la disponibilidad de precursores químicos.

"Es una droga sumamente adictiva con potentes propiedades que estimulan el sistema nervioso central. Quienes la fuman o se la inyectan reportan una sensación breve e intensa conocida como "euforia" o "rush", explica la agencia del Departamento de Justicia de EUA.

Una sobredosis de metanfetamina puede resultar en la muerte por embolia, ataque cardíaco o problemas multisistémicos causados por la hipertermia o el aumento anormal de la temperatura corporal.

“Lo asegurado pertenecía al Cártel del Pacífico, facción “Los Mayos”, con una afectación económica de más de 350 millones de pesos”, indicó en un comunicado.

Durante las acciones de inteligencia militar participaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El Cártel del Pacífico cuenta con varias facciones y su operación se concentra en los municipios de Escuinapa, El Rosario y Villa Unión, en Sinaloa. A este grupo criminal se le vincula con diversos delitos graves como extorsión, secuestro, homicidio, así como venta y distribución de drogas.

EPP