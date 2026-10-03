Muere Bebé Recién Nacido en una Casa de San Pedro, Coahuila

Un bebé de 15 días de nacido murió en un domicilio ubicado en la colonia Popular San Isidro, en el municipio de San Pedro, Coahuila, situación que movilizó a corporaciones de emergencia.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes, cuando la madre del bebé solicitó auxilio a través del número de emergencias 911, luego de percatarse de que su hijo no presentaba signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Iván García, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna II, informó que, de acuerdo con los resultados de la necropsia, el bebé habría fallecido por anoxemia secundaria a una broncoaspiración de contenido gástrico.