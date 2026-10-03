Seguridad

Muere Bebé Recién Nacido en una Casa de San Pedro, Coahuila

La Fiscalía informó que el menor falleció por anoxemia secundaria a una broncoaspiración de contenido gástrico

Muere Bebé Recién Nacido en una Casa de San Pedro, CoahuilaMuere Bebé de 15 Días de Nacido en San Pedro, Coahuila. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Muere Bebé Recién Nacido en Casa de San Pedro, Coahuila | N+