Identifican Zonas de Riesgo por Intensas Lluvias en Ensenada, BC

Ante el pronóstico meteorológico que anticipa lluvias intensas asociadas al fenómeno climatológico de El Niño, autoridades del municipio de Ensenada identificaron como zonas de alto riesgo a las delegaciones y colonias de Maneadero, Chapultepec, la zona del Aeropuerto, El Sauzal y la colonia Popular 89.

Se acordó mantener un monitoreo permanente en estas comunidades y coordinar la habilitación preventiva de albergues temporales para la atención inmediata de las familias que habitan en sitios vulnerables.

De acuerdo con estimaciones técnicas presentadas por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), existe una probabilidad superior al 90 por ciento de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el periodo de otoño e invierno 2026-2027.

JMR