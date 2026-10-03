Seguridad

Identifican Zonas de Riesgo por Intensas Lluvias en Ensenada, BC

Maneadero, El Sauzal y la colonia Popular 89 se encuentran en alerta ante el pronóstico de precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño

Identifican Zonas De Riesgo por Intensas Lluvias en Ensenada, BCIdentifican Zonas De Riesgo por Intensas Lluvias en Ensenada, BC | Foto: N+

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