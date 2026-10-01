Reportan Múltiples Baches en Zona Turística en Ensenada, Baja California

Vecinos de la colonia Playa Ensenada denunciaron la presencia de profundos baches y el deterioro que presentan diversas calles, que dificulta el tránsito vehicular y representa un riesgo constante de daños para los automóviles.

A pesar de que algunas vialidades de la zona recibieron trabajos de rehabilitación reciente, los residentes señalaron que el problema persiste en varios tramos, impidiendo una circulación fluida y segura.

La problemática afecta en su mayoría a transeúntes que pasan diariamente por la zona turística y de la clínica ISSSTECALI . Ante este panorama, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para atender de manera integral estas vialidades y evitar que el deterioro continúe avanzando.

JMR