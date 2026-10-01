Movilidad

Reportan Múltiples Baches en Zona Turística en Ensenada, Baja California

Obras incompletas continúan afectando la circulación en accesos clave del municipio

Reportan Múltiples Baches en Zona Turística en Ensenada, Baja CaliforniaReportan Múltiples Baches en Zona Turística en Ensenada, Baja California | Foto: N+

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