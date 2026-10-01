9 Menores de Edad Desaparecieron en Jalisco en las Últimas Tres Semanas

Son por lo menos nueve menores de edad que cuentan con fichas de búsqueda publicadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco durante las últimas tres semanas del mes.

El caso más reciente es el de Mary Cris Salazar Gómez, de 15 años, quien fue vista por última vez el 27 de septiembre en la colonia Jardines de Santa María, en Tlaquepaque.

Un día antes, el 26 de septiembre, tres adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en distintos puntos de Guadalajara. Se trata de Karina Estephania Patiño Ortiz, de 16 años, y Wendy Guadalupe Cruz López, de 17, ambas vistas por última vez en la Zona Centro de Guadalajara. Ese mismo día también fue vista por última vez Yamileth Hernández de la Cruz, de 15 años, en la colonia Lomas del Gallo.

En Tlajomulco, Eduardo Ismael García Hernández, de 14 años, fue visto por última vez el 23 de septiembre, en la colonia Chulavista. Mientras que, en Zapopan, Kemberly Uriel Hernández Nuño, de 17 años, fue visto por última vez el 21 de septiembre, en la colonia Providencia. En Tonalá, Enrique Josep Martínez Araujo, de 16 años, fue visto por última vez el 15 de septiembre, en la colonia Rey Xolotl.

Otro dato que llama la atención es que, en Ixtlahuacán de los Membrillos, dos adolescentes de 16 años fueron vistas por última vez el mismo día, el 10 de septiembre. Se trata de Karina Guadalupe Castellanos Chavoya, vista en el fraccionamiento Huerta Vieja, y Alondra Rubí Santos Estrada, vista en Valle de los Sabinos 4.

De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD) del primero de enero al 31 de agosto del año en curso se tienen registrados 12 casos de mujeres desaparecidas de entre 0 y 14 años de edad, mientras que entre los 15 y 19 años los casos ascienden a 18.

Con respecto a personas del sexo masculino entre los 0 y 14 años existen 12 casos registrados, mientras que entre los 15 y 19 años suman 79.