Desaparecidos

9 Menores de Edad Desaparecieron en Jalisco en las Últimas Tres Semanas

Los adolescentes cuentan con fichas de búsqueda publicadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Buscan a menores desaparecidosEn Jalisco 9 menores de edad han sido reportados como desaparecidos. Foto: N+

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Alarma en Jalisco: 9 menores desaparecidos en septiembre. La Comisión de Búsqueda del Estado publica fichas

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