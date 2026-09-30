Buscan a Pedro Martínez, Joven Desaparecido tras Salir de la Escuela en Veracruz

Un joven de 20 años se suma a la lista de personas desaparecidas en la zona norte del estado de Veracruz. Se trata de Pedro Martínez del Ángel, quien fue visto por última vez hace 5 días después de acudir a sus actividades escolares.

De acuerdo con sus familiares, Pedro salió del plantel entre las tres y cuatro de la tarde, como habitualmente lo hacía; sin embargo, ese día ya no regresó a casa y desde entonces se desconoce su paradero.

El joven tiene complexión delgada, mide aproximadamente un metro con 60 centímetros, cabello lacio y negro, ojos café oscuro, cara alargada, labios gruesos, boca grande y nariz chata.

Al momento de su desaparición vestía short corto de mezclilla azul, playera rosa y gorra blanca. sus familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero y permitir su regreso a casa.