Desaparecidos

Buscan a Pedro Martínez, Joven Desaparecido tras Salir de la Escuela en Veracruz

Su familia pidió apoyo para encontrarlo. Al momento de su desaparición vestía short corto de mezclilla azul, playera rosa y gorra blanca

Desaparece joven en Tuxpan, Veracruz; acudió a la escuela y ya no volvió a casa Foto: Comisión Estatal de BúsquedaDesaparece joven en Tuxpan, Veracruz; acudió a la escuela y ya no volvió a casa Foto: Comisión Estatal de Búsqueda

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Pedro Martínez del Ángel desapareció hace 5 días en Veracruz tras salir de la escuela. Su familia busca información para traerlo de vuelta.

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