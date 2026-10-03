Ciencia y Tecnología

Inmunidad contra la Covid También Protegería contra Otros Virus de Murciélagos

Si te vacunaste contra la covid o tuviste la infección, tienes protección contra otros virus transmitidos por murciélagos según un nuevo estudio

Especialista captura murciélago para buscar nuevos virusLa inmunidad contra la covid se extendería a otros virus contagiado por murciélagos. Foto: Reuters

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