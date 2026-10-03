Inmunidad contra la Covid También Protegería contra Otros Virus de Murciélagos

Han pasado seis años desde que el virus SARS-CoV-2 marcó al mundo. Ante la dura lección que dejó el coronavirus, científicos trabajan para detectar otros virus zoonóticos con potencial de propagarse entre humanos. En esta carrera por prevenir nuevas pandemias, los investigadores han encontrado que la inmunidad adquirida contra la covid podría proteger contra otros virus provenientes de murciélagos.

En una investigación conjunta realizado por el Instituto Pirbright y el King’s College de Londres, los científicos hallaron que los coronavirus de murciélago con mayor probabilidad de infectar a una amplia gama de especies animales son aquellos más estrechamente relacionados con el SARS-CoV-2. Estos virus tienen más probabilidades de ser reconocidos por la inmunidad generada tras la infección de covid.

El estudio, publicado en PLOS Biology, analizó cómo un grupo diverso de sarbecovirus de murciélago (el subgrupo de coronavirus que incluye al SARS-CoV-2) interactúa con la ACE2. Esta molécula es el receptor celular que utilizan muchos de estos virus para penetrar en las células.

Los científicos descubrieron que los sarbecovirus "generalistas", llamados así por ser capaces de utilizar receptores ACE2 de muchas especies diferentes, se agrupaban mayoritariamente en el mismo linaje evolutivo que el SARS-CoV-2.

Podríamos comparar a los receptores ACE2 con una llave maestra que sirve con una amplia gama de cerraduras. La infección, o en su defecto las vacunas, cambia de forma efectiva la cerradura, por lo que la antigua llave maestra ya no es útil.

Al respecto, la investigadora Nazia Thakur, quien lideró el estudio, explicó en un comunicado: “Nuestros hallazgos sugieren que los coronavirus de murciélago que actualmente se consideran con mayor probabilidad de saltar a los humanos son también los que tienen más probabilidades de ser reconocidos por la inmunidad existente frente al COVID-19”.

Aunque los científicos no pueden descartar que alguno de estos virus evolucione y sea capaz de sortear las barreras adquiridas con la vacuna o después de la infección, las posibilidades son mucho menores de lo anticipado:

“Si bien el riesgo de transmisión entre especies nunca puede eliminarse por completo, la exposición generalizada al SARS-CoV-2 podría haber elevado la barrera que deben superar los virus relacionados para establecerse en las poblaciones humanas”, señaló la científica.