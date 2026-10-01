Exempleada de Google que Critica Perjuicio de la IA Ganó el Nobel Alternativo

La investigadora en inteligencia artificial Timnit Gebru, exempleada de Google y defensora de una tecnología más ética, fue reconocida este miércoles con el premio Right Livelihood, conocido como el 'Nobel alternativo'.

El jurado destacó a Gebru por cuestionar la concentración de poder en el desarrollo de la inteligencia artificial y por impulsar tecnologías digitales basadas en la justicia.

En 2017, Gebru fundó Black in AI, una organización dedicada a aumentar la presencia y visibilidad de personas negras en el campo de la inteligencia artificial.

Tres años después, cuando aun formaba parte del equipo de ética de Google, copublicó una investigación sobre los riesgos de los sesgos raciales y de género en los modelos de lenguaje. De acuerdo con el jurado del premio, Google le pidió retractarse de los resultados, algo a lo que se negó y que derivó en su salida de la empresa.

Después de dejar Google, Gebru creó el Distributed AI Research Institute (DAIR), un centro de investigación que analiza los efectos de los sistemas de inteligencia artificial sobre personas y comunidades afectadas por discriminación y exclusión.

El premio Right Livelihood también reconoció este año a la abogada pakistaní Jalila Haider, por su defensa de los derechos humanos; al movimiento ecofeminista Rural Women’s Assembly, integrado por más de 178 mil pequeños agricultores de 11 países de África Austral; y a la Georgian Young Lawyers Association, por su trabajo en favor de la democracia en Georgia.

El galardón fue creado en 1980 por el germano-sueco Jakob von Uexküll, después de que la Fundación Nobel rechazara su propuesta para crear dos nuevos premios dedicados al medio ambiente y el desarrollo.