Ciencia y Tecnología

Exempleada de Google que Critica Perjuicio de la IA Ganó el Nobel Alternativo

La investigadora fue reconocida por su trabajo en favor de una tecnología más ética y con mayor inclusión

Exempleada de Google que Critica Perjuicio de la IA Ganó el Nobel AlternativoTimnit Gebru. Exempleada de Google Ganó el Nobel Alternativo. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La investigadora Timnit Gebru es premiada por su trabajo en justicia digital y ética en IA.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+