Ciencia y Tecnología

El T. rex No Era un Asesino de Sangre Fría: Tenía Temperatura Similar a la de los Humanos

¿Los tiranosaurios retozaban al Sol como las iguanas o generaban su propio calor? Esto revela un novedoso estudio

Limpian esqueleto de tiranosaurioTiranosaurio tenía sangre caliente. Foto: Reuters

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