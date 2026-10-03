Accidentes

Se Descarrila Tren que Transportaba Amoníaco en Gómez Palacio, Durango

Los vagones que transportaban el químico se salieron de las vías, lo que requirió la presencia de personal especializado

Se Descarrila Tren que Transportaba Amoníaco en Gómez Palacio, DurangoLos vagones del tren que transportaban amoníaco quedaron hundidos sobre la tierra. Foto: N+

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