Se Descarrila Tren que Transportaba Amoníaco en Gómez Palacio, Durango

Un tren de Ferromex se descarriló en el ejido Aurora, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, dejando dos vagones fuera de las vías y parcialmente hundidos en la tierra.

El incidente ocurrió la mañana de este viernes, cuando los dos vagones que transportaban amoniaco se salieron de las vías. Tras el descarrilamiento, las unidades quedaron hundidas en el terreno, por lo que se requirió la presencia de personal especializado para atender la situación.

Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de resguardar el área, además de personal de Ferromex que realizó las labores de inspección y atención relacionadas con las unidades afectadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el amoniaco permaneció contenido en los vagones y no se registró fuga del producto químico, por lo que no representó un riesgo para la salud de los habitantes del ejido.

Las autoridades mantuvieron vigilancia en el sector mientras se realizaban las labores correspondientes y atender los daños ocasionados en las vías.