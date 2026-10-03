Seguridad

Fiscalía Investiga Muerte de Hombre Localizado en Ramos Arizpe, Coahuila

De acuerdo con los primeros informes, el adulto mayor fue hallado atado

Fiscalía Investiga Muerte de Hombre Localizado en Ramos Arizpe, CoahuilaElementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y aseguraron la zona. Foto: N+

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