Un hombre identificado como Alberto 'N' , de aproximadamente 60 años, fue localizado sin vida en la colonia Cañada Ancha, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Palma, en el cruce con Mesquite, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría sido agredido con un arma blanca en varias ocasiones y posteriormente atado en el lugar.

Tras el reporte, elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. La zona fue asegurada y se realizaron las primeras diligencias para recabar indicios que permitan establecer cómo ocurrió la agresión.

Personal de servicios periciales también acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena, mientras que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, no se han informado personas detenidas por estos hechos.