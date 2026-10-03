Localizan sin Vida a Interno en el Penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa

Un recluso fue localizado sin vida al interior de su celda en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPSinaloa) confirmó el hallazgo este viernes 2 de octubre e informó que serán las autoridades competentes las encargadas de llevar a cabo los peritajes correspondientes para esclarecer las causas del deceso.

Asimismo, la dependencia estatal indicó que personal de trabajo social de la Dirección del Centro Penitenciario se pondrá en contacto directo con los familiares del interno para notificarles formalmente sobre el fallecimiento.

JMR