Seguridad

Localizan sin Vida a Interno en el Penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa

La SSP informó que personal de trabajo social notificará a los familiares de la víctima sobre su deceso

Localizan Sin Vida a Interno en el Penal de Aguaruto en SinaloaLocalizan Sin Vida a Interno en el Penal de Aguaruto en Sinaloa | Foto: SSPSinaloa

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