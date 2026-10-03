Separan de su Cargo a Director Operativo de la Policía en León por Agresión a Mujer

Óscar Mario Nava Quevedo, director operativo de la Policía Municipal de León, fue suspendido y separado de sus funciones luego de que se difundiera un video donde se observa que agrede a una mujer en un supuesto operativo.

A través de redes sociales circula el clip dónde se puede ver el momento en que el director somete del cuello a una mujer, para después sentarla en una cama al mismo tiempo que el uniformado la agrede con una cachetada en la mejilla izquierda.

Sobre el elemento de Seguridad, se sabe que asumió el cargo en febrero de 2024 como parte de la reestructuración de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana.

El secretario de Seguridad Pública, Jorge Guillén Rico, dio a conocer que el director operativo fue separado de sus funciones y el caso es investigado por Asuntos Internos.