Seguridad

Separan de su Cargo a Director Operativo de la Policía en León por Agresión a Mujer

El elemento fue suspendido tras ser captado en un vídeo que circula en redes sociales

El elemento era director operativo de la policía en León.Foto: N+

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Óscar Mario Nava Quevedo, fue suspendido tras video de agresión a mujer

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