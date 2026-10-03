Seguridad

Localizan Osamenta Humana en Piedras Negras, Coahuila

Se realizarán análisis forenses para determinar la identidad de las persona

Localizan Osamenta Humana en Baldío en Piedras Negras, CoahuilaAgentes de la Policía Municipal aseguraron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Foto: N+

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