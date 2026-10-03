Localizan Osamenta Humana en Piedras Negras, Coahuila

Una osamenta humana fue localizada en un sector de Piedras Negras, lo que generó la movilización de elementos de seguridad y autoridades investigadoras.

El hallazgo fue reportado en un baldío ubicado sobre el Par Vial Alejo González casi cruce con H. Colegio Militar, donde posteriormente fue acordonado el perímetro para preservar posibles indicios. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y colaboraron en el resguardo de la zona.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes para levantar y trasladar los restos, que serán sometidos a estudios periciales.

Será mediante los análisis forenses como se determine la identidad de la persona a la que corresponden los restos, así como el tiempo y las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

Se informó que las autoridades mantienen abierta la investigación y se espera que en las próximas horas se obtenga mayor información sobre el caso.