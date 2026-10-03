‘Hormiga’ González Despega: Es el Futbolista Más Valioso de la Liga de Grecia

El delantero mexicano Armando González apenas lleva menos de dos meses en el Olympiacos, pero el costo de su ficha aumentó considerablemente luego de su buen arranque de temporada. Además, sus constantes llamados a la Selección Mexicana hacen que se cotice bien.

Armando “Hormiga” González llegó a Europa en agosto pasado y actualmente suma 4 anotaciones con la playera de los Rojiblancos de Grecia. Tres de ellos en la Copa de Grecia y uno en la Europa League. Y aunque es muy pronto para saber si “La Hormiga” seguirá en plan goleador, su valor se incrementó en más del 60 por ciento.

De acuerdo con el CIES Football Observatory, el valor de mercado del canterano de Chivas es de poco más de 27 millones de dólares, que contrastan con los 17 millones que valía antes según Transfermarkt (especialista en fichajes).

El CIES Football Observatory (Observatorio de Futbol del CIES) hace análisis estadísticos del futbol a nivel mundial; es decir, examina datos de las Ligas locales y toma en cuenta varios aspectos, como valores de transferencia, rendimiento físico y táctico, entre otros.

Con esa cifra, el artillero mexicano pasa a ser el futbolista más caro de la Super Liga de Grecia, por encima del marroquí Azzedine Ounahi, del Panathinaikos, que cuesta 20 millones de dólares. En tercer lugar se ubica Gustavo Puerta, tasado en 19 millones.

Más allá del valor de su ficha, “La Hormiga” tiene que convertirse en figura de su equipo y aportar goles que signifiquen puntos. Porque si bien el torneo de Liga va iniciado, el Olympiacos necesita escalar posiciones.

Luego de 5 Jornadas de la Super Liga de Grecia, el Olympiacos se encuentra en la casilla 5 de la tabla general con 10 unidades, mientras que el Panathinaikos suma 15 puntos en la cima. Su próximo partido es el domingo 11 de octubre, precisamente ante el líder del certamen. Así que es una inmejorable oportunidad para acortar distancias.

Actualmente Armando González está concentrado con la Selección Mexicana, que realiza una mini gira por Estados Unidos en el marco de la Fecha FIFA de septiembre y octubre. En el primer duelo, ante Colombia, fue titular y no pudo cimbrar las redes.

En el segundo juego amistoso de México, ante Perú, se quedó en la banca. Sin embargo, se espera que el técnico Rafa Márquez lo mande de inicio este sábado 3 de octubre ante Estados Unidos.

Con información de N+

RGC