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‘Hormiga’ González Despega: Es el Futbolista Más Valioso de la Liga de Grecia

El delantero mexicano se cotiza en 27 millones de dólares, según los valores de transferencia

Armando González está concentrado con la Selección Mexicana, que se enfrentará en amistoso a Estados Unidos.Armando González está concentrado con la Selección Mexicana, que se enfrentará en amistoso a Estados Unidos. Foto: Reuters

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