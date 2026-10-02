México vs. Estados Unidos: Márquez ante su Primera Gran Prueba como Técnico del Tri

Las esperanzas de que la Selección Mexicana se renueve y logre trascender en un Mundial de futbol están puestas en Rafa Márquez, sucesor de Javier “Vasco” Aguirre. Sin embargo el nuevo técnico ha tenido un debut agridulce: luego de dos partidos no ha podido ganar. Así que se espera que en su tercer duelo las cosas sean diferentes.

Estados Unidos será la prueba de fuego en el arranque de la era Rafa Márquez. Aunque se trata de un duelo amistoso, a la afición no le gusta caer ante el odioso vecino del norte. La misión de cosechar una victoria luce complicada pero no imposible.

México deberá mostrar mucho más de lo visto en los empates ante Colombia y Perú, que se jugaron en días recientes. Ambos compromisos terminaron con marcador de 1-1, lo que habla de la falta de gol en el equipo.

Lo que además debe preocupar a los Tricolores es que la selección estadounidense se ha visto arrolladora en sus dos compromisos recientes: Primero goleó 4-1 a Perú y luego superó 4-2 a Chile. Así que la cuota goleadora es alta y hay que tener cuidado con su delantera.

El partido México vs Estados Unidos se llevará a cabo este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. La cita para que ruede la pelota es a las 20:00 horas y el partido podrá seguirse de manera gratuita a través de la señal de Canal 5. También la plataforma de streaming ViX es otra opción.

Rafa Márquez ha aprovechado sus dos primeros partidos para observar jugadores. Ante Colombia, el timonel Tricolor recurrió al que se puede considerar el equipo titular. Pero no repitió alineación ante Perú y mandó al terreno de juego a varios jóvenes.

Él mismo explicó que hizo lo correcto: "Yo creo en los jóvenes, por algo me atreví a poner este once con gente muy joven. La edad promedio de nosotros es de 24 años contra 29 de Perú. No sé quién más se hubiera atrevido a hacerlo".

Para el duelo ante Estados Unidos, se espera que Márquez vuelva a usar a sus titulares, que son los siguientes: Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Johan Vázques, Israel Reyes, Gilberto Mora, Luis Chávez, Erik Lira, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda y Armando González o Santi Giménez.

Hay que señalar que en el historial de juegos recientes entre ambas escuadras, México lleva dos triunfos seguidos:

Estados Unidos 1-2 México en la final de la Copa Oro 2025

México 2-0 Estados Unidos en duelo amistoso de octubre del 2024

Estados Unidos 2-0 México en la final de la Nations League 2024

Estados Unidos 3-0 México en la semifinal de Nations League 2023

Estados Unidos 1-1 México en encuentro amistoso de abril del 2023

Así que los estadounidenses querrán aprovechar que están en casa para volver a la senda del triunfo en su rivalidad con los mexicanos. Eso le añade más ingredientes a la primera prueba de fuego de Rafa Márquez como estratega nacional.

Con información de N+

RGC