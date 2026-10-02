Deportes

México vs. Estados Unidos: Márquez ante su Primera Gran Prueba como Técnico del Tri

La era del nuevo entrenador de la Selección inició con dos empates, ante Colombia y Perú

El estratega Rafael Márquez observa el entrenamiento de los convocados de la Selección Mexicana.El estratega Rafael Márquez observa el entrenamiento de los convocados de la Selección Mexicana. Foto: Cuartoscuro

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