Muere Camionero al Interior de Planta en Ramos Arizpe, Coahuila

Un camionero murió a bordo de su tráiler al interior de una planta ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, luego de que personal del área de embarques alertara a los responsables de seguridad debido a que la unidad permanecía detenida.

De acuerdo con los primeros reportes, el personal de seguridad fue informado de que el camión no se movía, por lo que acudieron a revisar la unidad. Al abrir el tractocamión localizaron al conductor inconsciente en el interior, por lo que solicitaron el apoyo del servicio médico de la planta.

Personal médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, no fue utilizado un desfibrilador externo automático (DEA). Posteriormente, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Fabián González, de entre 50 y 55 años, originario de Veracruz. De acuerdo con el reporte, fue localizado sin pulso palpable, con pupilas dilatadas y cianosis generalizada.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar con precisión la causa del fallecimiento.