Seguridad

Muere Camionero al Interior de Planta en Ramos Arizpe, Coahuila

El hallazgo del cuerpo fue realizado por personal del área de embarques de la empresa

Muere Camionero al Interior de Planta en Ramos Arizpe, CoahuilaElementos de Protección Civil y Bomberos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Foto: N+

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